Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu çerçevede belirlenen 5 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı operasyonda bazı evlerin kapıları koçbaşıyla kırıldı.

Operasyonda 4 fişek metamfetamin, iki tabanca ve bir pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.