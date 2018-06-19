Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 7 bin 520 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" yapanlara yönelik yürütülen faaliyet sonucunda merkez Kocasinan ilçesi Yazır Mahallesi'nde A.D. ve M.D'nin bahçesinde arama yaptı.

Yapılan aramada, 7 bin 520 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, şüpheliler A.D. ve M.D. gözaltına alındı.

Jandarma tarafından, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" yapan şahıslara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.