Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında, İ.P, A.B, S.P, R.K, L.O, E.Ç. ve M.Ş.D. yakalandı.
Zanlıların üst ve ikametlerindeki aramalarda, 70 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan 66 kilitli poşet ve kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirildi.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.