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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu imal ettikleri ve sattıkları iddiasıyla 17 kişi gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Develi Cumhuriyet Başsavcılığının...

01 Mart 2018 Perşembe 17:05
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu imal ettikleri ve sattıkları iddiasıyla 17 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Develi Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde imal ettikleri ve sattıkları öne sürülen 17 kişiyi çeşitli adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda yakaladı.

Zanlıların bazılarının ev, iş yeri ve üzerinde 885 gram esrar, sentetik uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, 7 mermi, ruhsatsız 2 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 4 bıçak ve 5 uyuşturucu içme aparatı bulundu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.

Anahtar Kelimeler:
KayseriUyuşturucu Operasyonu
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