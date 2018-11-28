Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 6 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. Düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen A.K, M.I, A.K, S.S, M.T. ve M.G. gözaltına alındı.

Zanlıların ev, araç ve üst aramalarında 20 gram metamfetamin, 10 gram esrar, bir miktar bonzai ile iki hassas terazi ve tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

