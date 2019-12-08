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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
KAYSERİ(AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu hap bulunduğu ihbarı yapılan aracı, Kayseri-Malatya kara yolu uygulama...
Genel 08.12.2019, 11:12
KAYSERİ(AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Araçta, 97 uyuşturucu hap ile tabanca bulundu.
Gözaltına alınan A.K, A.Y. ve F.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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