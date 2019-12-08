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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

KAYSERİ(AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu hap bulunduğu ihbarı yapılan aracı, Kayseri-Malatya kara yolu uygulama...

Genel 08.12.2019, 11:12
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
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KAYSERİ(AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu hap bulunduğu ihbarı yapılan aracı, Kayseri-Malatya kara yolu uygulama noktasında durdurdu.

Araçta, 97 uyuşturucu hap ile tabanca bulundu.

Gözaltına alınan A.K, A.Y. ve F.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

#gözaltı #uyuşturucu
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