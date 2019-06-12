Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda, uyuşturucu dağıtıcısı oldukları ileri sürülen Afganistan ve İran uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ve piyasaya sürecek kişilere dağıtılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Köşk Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda, 1 kilo 28 gram metamfetamin ve 73,4 gram eroin ile uyuşturucu ticaretinde kullanılan ölçek ve terazi gibi çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Operasyonda, uyuşturucu satıcılarına yüklü miktarda uyuşturucu temin ettikleri belirlenen Afganistan uyruklu S.R. (22) ve F.E.(24) ile İran uyruklu M.H. (38) ve M.T. (26) gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.



