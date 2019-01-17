Kayseri'de uyuşturucu operasyonları

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de son 1 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 212 kişiden 38'i tutuklandı.Valilikten yapılan yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, son 1 ayda yürütülen...