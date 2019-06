KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyonlarda H.B, E.K, Y.A, C.A, O.K, Ş.B, G.Ü, A.U, M.E, Z.B ,M.E, F.U. ve O.D gözaltına alındı.

Zanlıların ikamet ve üst aramasında 374 adet kök Hint keneviri, 9 gram metamfetamin, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen terazi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.