Kayseri'de uyuşturcu operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilenlere yönelik operasyon başlattı.



Farklı adreslere düzenlenen operasyonlarda yakalanan M.B. (30) ve T.A. (30), gözaltına alındı.



Yakalanan şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada, satışa hazır vaziyette paketlenmiş 3 parça metamfetamin maddesi, 1 parça esrar, 2 tabanca, 1 av tüfeği ile uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan bir rulo alüminyum folyo ele geçirildi.