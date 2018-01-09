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Kayseri'de "Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi" düzenlenecek

- Sosyal bilimler alanındaki gelişmelerin değerlendirileceği USBIK 2018 Kongresi'ne 50 ülkeden akademisyen katılacak - ERÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asma: - "Kendi alanlarında çok tanınmış, bilgi sahibi hocalarımız gelecek. Felsefe, edebiyat, tarih, psikoloji, sosyoloji, eğitim ve dil gibi konular konuşulacak"

09 Ocak 2018 Salı 13:06
Kayseri'de
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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) ev sahipliğinde düzenlenecek Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'ne (USBIK 2018) 50 ülkeden 600 akademisyen katılacak.

Kongre Başkanı ERÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Beyhan Asma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz Kongre ve Kültür Salonu'nda açılışı gerçekleştirilecek USBIK 2018'de, yerli ve yabancı akademisyenler, araştırmacılar, uzmanlar ve uygulayıcıların yaptığı çalışmaları bir araya getirerek sosyal bilimler alanında meydana gelen gelişme, yenilik ve sorunları ele alacaklarını bildirdi.

31 Ocak-3 Şubat tarihlerinde düzenlenecek USBIK 2018'e farklı alanlarda çalışması bulunan akademisyenlerin katılacağını belirten Asma, etkinlikle akademisyenlerin bilgi ve deneyimlerini aktarabilmesine ve bunları bilimsel açıdan tartışmasına ortam hazırlandığını dile getirdi.

Prof. Dr. Asma, şunları kaydetti:

"Programa 600 kişi gelecek. Bunların yaklaşık 300'ü yurt dışından. Kuveyt, Dubai, Cezayir, Irak, Tunus, Suriye, Fas, Mısır, İsrail, Rusya, Ukrayna, Japonya, Güney Kore, Çin, Hindistan, Endonezya, Malezya gibi ülkelerden davetiler katılacak. Kendi alanlarında çok tanınmış, bilgi sahibi hocalarımız da gelecek. Felsefe, edebiyat, tarih, psikoloji, sosyoloji, eğitim ve dil gibi konular konuşulacak. Etkinliğe katkı sağlayan Japon Dili ve Edebiyatı Bölümünde görevli Ayhan Kuşçuluo'ya teşekkür ederim. Kongreye destek veren Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Erciyes Üniversitesine katkılarından dolayı teşekkür ederiz."


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