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Kayseri'de tütün kaçakçılığı

- Kayseri'de yolcu otobüsünün tavanına gizlenmiş 650 kilogram nargile tütünü bulundu

25 Aralık 2017 Pazartesi 16:44
Kayseri'de tütün kaçakçılığı
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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yolcu otobüsünün tavanına gizlenmiş 650 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince Kayseri-Malatya karayolundaki kontrol noktasında durdurulan bir otobüste arama yapıldı.

Arama sırasında otobüsün tavanına gizlenmiş halde 650 kilogram nargile tütünü ele geçirilirken otobüste bulunan A.P. ile N.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



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KaçakçılıkKayseriNargile Tütünü
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