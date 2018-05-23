Kayseri'de trafik kazası: 9 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde, turist kafilesini taşıyan minibüsün otomobille çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Mehmet Çelik'in kullandığı 34 EN 5510 plakalı otomobil, Kayseri-Niğde karayolu Saraycık Mahallesi yakınlarında, Yasin Özer idaresindeki 50 EZ 301 plakalı turist taşıyan servis minibüsü ile çarpıştı.

Kazada, Mehmet Çelik, Sinan Yüksel (42), Ayşe Seher Yüksel (4), Kore uyruklu Lee Yeyoung (31), Kim Ssngho, (27), Park Jewon (21), Kim Hyunsung (23) ve Kim Changhyeon (30) ile Çinli Lı Xınyı (28) yaralandı.

Kentteki hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.