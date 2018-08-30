Kayseri’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 uzman çavuştan 1'i hayatını kaybetti, 2'si yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Sağlam idaresindeki 28 EH 365 plakalı otomobil, Nevşehir'den Kayseri istikametine seyrederken İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, araçtaki Özgen Özgen'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan sürücü Sağlam ile Gökay Özçelik, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobildekilerin Kayseri 1. Komando Tugayında uzman çavuş olarak görev yaptıkları öğrenildi.