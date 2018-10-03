Kayseri'de trafik denetimleri

KAYSERİ (AA) - Kayseri Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, uygulama noktalarında gerçekleştirdikleri yol kontrollerinde yüzde 92 başarı sağlandığını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yüz günlük eylem planı kapsamında 8 Ağustos ve 27 Eylül tarihlerinde araç sürücüleri şehir içi ve şehirlerarası karayollarında drone ile trafik denetimine tabi tutuldu.

Yapılan denetimlerde şehir içi karayollarında emniyet kemeri takma oranının yüzde 82, şehirlerarası karayollarında ise emniyet kemeri takma oranının ise yüzde 92 seviyesine çıktığı bildirildi.