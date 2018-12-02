Kayseri'de toplu taşıma denetlenecek

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım araçlarının daha konforlu olması ve halkın ulaşım memnuniyetinin artması için Ulaşım Denetleme Ekibi oluşturdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, denetimlerin Ulaşım Denetleme Ekibiyle gerçekleştirilecek ve toplu ulaşım araçlarında yaşanan sorunların minimuma indirilecek.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ tarafından oluşturulan Ulaşım Denetleme Ekiplerinin, Seyid Burhaneddin Mezarlığı önünden başlayarak tüm otobüsleri denetime tabi tuttuğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Ulaşım A.Ş. Otobüs İşletme Şefi Sadullah Demirkan, dört ana merkezde denetimler yaparak yolcuların daha rahat seyahat etmesini amaçladıklarını belirtti.

Demirkan, denetimlerde otobüslerdeki yolcuların elle temas ettikleri yerlerin temizliğinin yanında, görülen tüm eksikliklerle ilgili rapor oluşturularak şoförlerin uyarıldığı kaydedildi.