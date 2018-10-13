Kayseri'de Toplu Açılış Töreni

KAYSERİ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün olmazsa yarın, bir gün mutlaka, tüm hainler ihanetlerinin hesabını verecektir." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Kayseri Toplu Açılış Töreni'ne katılarak, vatandaşlara hitap etti.



Kendini 15 Temmuz'u FETÖ'nün yapmadığı yalanıyla avutanların, o gece ellerine silahı alıp millete kurşun sıkanlardan bir farkı olmadığına işaret eden Erdoğan, "Biri cismiyle, öteki kalbiyle aynı ihanete ortak olmuştur. FETÖ ile mücadele konusunda en küçük bir taviz vermedik, vermeyeceğiz." diye konuştu.

Bu mücadeleyi hukuk devleti içinde yürüttüklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Adalet ve onun uygulamadaki hali olan hukuk herkesin, hatta hainlerin bile hakkıdır. Dünyada böylesine büyük bir saldırıya maruz kalıp da bizim kadar meseleyi demokratik hukuk devleti sınırları içinde götüren bir başka ülke, bir başka örnek yoktur. Buna rağmen hala FETÖ ile mücadele konusunda vicdanları kanatan hususlar olduğunu biliyorum, duyuyorum. Bu ihanet çetesinin tam göbeğinde olduğu halde bir şekilde şu ana kadar adalete hesap vermemiş olanlar kurtulduklarını sanmasınlar."

Erdoğan, her gün bir yerlerde yeni deliller bulunduğunu, yeni şifreler çözüldüğünü anlatarak, daha önce bilinmeyen, tespit edilememiş insanların bunlara dayalı olarak hakim ve savcıların karşısına çıkarıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte Kayseri'nin de FETÖ'den çok çektiğini dile getirerek, "Eğitim kurumlarından iş dünyasına kadar şehrin hayat damarlarına musallat olan bu ihanet çetesinin peşini Kayseri'de de bırakmadık, bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Isparta'da dün bir bankanın kasasından FETÖ'ye ait 100 kilo altın ve 5 milyon dolar çıktığını hatırlatan Erdoğan, tüm finans sektörüne, "Lütfen kasalarla ilgili çalışmalarınıza da dikkat. Nereden, kim, ne yapıyor? Bunu bileceksiniz." diye seslendi.

"Bugün olmazsa yarın, bir gün mutlaka tüm hainler ihanetlerinin hesabını verecektir." ifadesini kullanan Erdoğan, şehitlere ve gazilere borcun son FETÖ'cünün bulunup, hukukun karşısına çıkartılmadan ödenemeyeceğini kaydetti.

Terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da verilen şehitleri rahmetle yad ettiğini, gazilere sıhhat ve afiyet dilediğini dile getiren Erdoğan, şöyle dedi:

"Ecdadımız bu toprakları sadece kanlarıyla yoğurarak değil aynı zamanda hainlerden de birer birer temizleyerek bırakmıştır. Kayseri'nin bir asır önce yaşadığı acıları çok iyi biliyoruz. Kayseri'nin terörle mücadele de verdiği şehitleri çok iyi biliyoruz. Bu şehre FETÖ ihanet çetesinin ödettiği bedeli de çok iyi biliyoruz. İnşallah evlatlarımız tüm bu tecrübelerin ışığında kendilerine güvenli ve müreffeh bir gelecek inşa edeceklerdir."

Gençlere 2053 ve 2071 vizyonlarını bıraktıklarını hatırlatan Erdoğan, Sultan Alparslan'ın ve Fatih'in mirasçısı gençlerin bu büyük mirasın hakkını vereceklerine yürekten inandığını bildirdi.

Kayseri'de katılacağı diğer programları da hatırlatan Erdoğan, alandakilerden toplu açılış törenini yapıp, ayrılmak üzere müsaade istedi.

Açılışı yapılan eserleri şehre kazandıranlara teşekkür eden Erdoğan, gösterdikleri sevgi, coşku ve ahde vefalarından dolayı Kayserililere şükranlarını sundu.

- Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından toplu açılış törenine geçildi.



Telekonferans sistemi üzerinden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın bulunduğu Kayseri Mobilyacılar Yenilenebilir Enerji Kooperatifi Güneş Enerjisi Üretim Tesisi'ne bağlanıldı.

"Şu güzelliği görüyor musunuz? Adeta güneş panelleriyle bir tarla" diyen Erdoğan, "Rabb'im tüm tesislerimizi Kayseri'ye Kayserililere inşallah hayırlı kılsın. Daha nice eserlerin açılışında beraber olmak üzere. Bu sözlerim hem bir temenni hem de bir duadır." ifadesini kullanarak tesisin açılışını gerçekleştirdi.



Vatandaşlardan yoğun çay daveti aldığını ancak programının yoğun olduğunu belirten Erdoğan, onları açılışı yapılacak Orgenaral Hulusi Akar Camisi ve Külliyesi'ne çay içmeye davet etti.



Törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, bazı milletvekilleri, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik katıldı.

(Bitti)