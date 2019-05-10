Kayseri'de tesettür moda ve hazır giyim festivali düzenlenecek

KAYSERİ (AA) - Kayseri Terziler ve Konfeksiyon İmalatçılar Odası Başkanı Kenan Arslan, 27 Haziran'da 1. Kayseri Tesettür Moda ve Hazır Giyim Festivali düzenleneceğini bildirdi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Dünya Ticaret Merkezindeki festivalde kadın ve erkeklere yönelik ürünler yer alacak.

Kenan Arslan, 27-30 Haziran'daki festivalle ilgili şu bilgileri verdi:

"1. Kayseri Tesettür Moda ve Hazır Giyim Festivali, Kayseri'de faaliyet gösteren konfeksiyon, moda ve gelinlik işi ile mesleğini sürdüren üyelerimizin gerek Kayseri'de gerekse şehir dışından gelecek ziyaretçilere tanıtımlarının yapılması ile moda ve giyim alanında ürünlerinin daha geniş kitlelere tanıtılmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Bu sayede Kayseri'nin ticaretine de katkı sağlayacağı kanaatindeyiz. Festivalimiz yedinden yetmişe her kesime hitap edecektir."