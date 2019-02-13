Kayseri'de terör operasyonu: 6 gözaltı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanıp Türkiye'ye getirilmesinin yıl dönümünü bahane ederek eylem hazırlığı yaptıkları değerlendirilen 2'si Suriye uyruklu şüpheliler A.E.B, M.M, E.B, B.B, R.I, R.E. ve A.K'yi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemler sürüyor.