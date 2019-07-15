Kayseri'de Terminal Katlı Kavşağı açıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Osman Kavuncu Bulvarı'nda yaptırılan Terminal Katlı Kavşağı trafiğe açıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye başkanı Memduh Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne armağan olarak trafiğe açtıklarını söyledi.

Kavşağın 25 milyon liraya mal olduğunu dile getiren Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Burası 550 metre uzunluğunda, 801 fore kazık üzerine oturan ve 154 kirişle yapılan bir alt geçit. Aynı zamanda Belsin-Terminal-Şehir Hastanesi-Nuh Naci Yazgan Üniversitesi-Mobilyakent Raylı Sistem Hattı da bu kavşaktan geçecek. Projenin başlangıcında bulunan Mustafa Çelik başkanımıza, bakanlığı döneminde mali desteğini sağlayan önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki'ye, destekleriyle bakanlarımıza, milletvekillerimize, bürokratlarımıza teşekkür ediyorum. Bu şehre hizmeti ibadet bilen bir yaklaşımla çalışıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin."

Törene katılan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız'ın da "hayırlı olsun" temennisinde bulunmasının ardından kavşağın açılışı yapıldı.

Programa, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı.