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Kayseri'de telefon kaçakçılığı operasyonu

- Cep telefonu kaçakçılığı ve klonlaması yaptıkları öne sürülen 4 Suriye uyruklu gözaltına alındı

06 Ocak 2018 Cumartesi 12:56
Kayseri'de telefon kaçakçılığı operasyonu
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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de cep telefonu kaçakçılığı ve klonlaması yaptıkları iddia edilen 4 Suriyeli zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışma başlattı.

Bu çerçevede kent merkezindeki 4 iş yerine düzenlenen operasyonda, 77 cep telefonu ile klonlamada kullanılan 18 box cihazı ve 5 bilgisayar ele geçirildi.

Suriye uyruklu B.E, A E, M.A. ve H.N. gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Anahtar Kelimeler:
Cep Telefonu KaçakçılığıKaçakçılıkKayseri
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