Kayseri'de tarım ve hayvancılık masaya yatırıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tarım ve hayvancılıkla ilgili kapsamlı bir toplantı yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda tarım ve hayvancılığın gelişmesi için yapılacak projeler ele alındı.

Başkan Büyükkılıç, toplantıda yaptığı konuşmada, Kayseri’nin tarım ve hayvancılığın merkezi olarak anılması için gayret edeceklerini belirtti.

Büyükkılıç, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile dayanışma içinde bir dizi çalışma yapma kararı aldıklarını aktardı.

Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik hayata geçirilecek projeler hakkında bilgi veren Büyükkılıç, Beydeğirmeni Besi Bölgesi’ndeki çalışmalara hız vereceklerini de kaydetti.

Pek çok alanda teşviklerin de söz konusu olacağını vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Seracılık konusunu gündemimize alacağız. İncesu Subaşı’nda çıkan sıcak su nedeniyle bu bölgeyi seracılık konusunda teşvik edeceğiz. Farklı ilçelerimizde Tarıma Dayalı İhtisas OSB’lerin kurulması için çalışma yapacağız. Lisanslı depoculuğu tavsiye ve teşvik edeceğiz. Toplu ahır için gebe düve alımı konusunda gerekli çalışmaları hızlandıracağız. Et ve Süt Kurumu’nun Kayseri’de kesimhane yapması için çalışmamız devam edecek. Tarım Bakanımıza Cumhurbaşkanımızın huzurunda konuyu aktardık. Tarım ürünleri borsası kurulması için borsamızla birlikte çalışmalar sürdüreceğiz. Türkiye’deki çilek fidesinin yüzde 56’sı Kayseri'de yetişiyor. Bu konuda teşvik ve desteğimiz sürecek. Kabak çekirdeği konusunda yüzde 40’lık üretim söz konusu."

Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik önem verdikleri bir başka projenin de Erciyes Tarımsal Araştırma Enstitüsü olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, "Enstitünün hayata geçmesi için düğmeye basıyoruz. Çilek, kabak çekirdeği, pancar, Gömeç fasulyesi, Taşhan nohudu ve hayvancılık gibi konularda çalışacak olan enstitü için ziraat fakültelerimizle de işbirliği yapacağız. Bu arada devletimizin Konya Ovası’na önemli teşvikleri var. Kayseri’nin de bu projeye dahil edilmesi için gayret edeceğiz. Ayrıca, sertifikalı tohumlarla ilgili destekleme çalışması yapacağız." ifadelerini kullandı.



Büyükkılıç, Kayseri’nin tarım ve hayvancılığın merkezi olarak anılması için Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, ziraat fakülteleri, ziraat odaları ve birlikler ile işbirliği içinde gayret göstereceklerini sözlerine ekledi.