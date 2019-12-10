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Kayseri'de tarihi eser operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anbar Mahallesi'nde şüphelendikleri M.P'nin aracında arama yaptı. Aramada, ağaç kabuğuna yazılmış belge,...
Genel 10.12.2019, 15:03
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anbar Mahallesi'nde şüphelendikleri M.P'nin aracında arama yaptı.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
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