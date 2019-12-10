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Kayseri'de tarihi eser operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anbar Mahallesi'nde şüphelendikleri M.P'nin aracında arama yaptı. Aramada, ağaç kabuğuna yazılmış belge,...

Genel 10.12.2019, 15:03
Kayseri'de tarihi eser operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anbar Mahallesi'nde şüphelendikleri M.P'nin aracında arama yaptı.

Aramada, ağaç kabuğuna yazılmış belge, bakır kutu ve bakır kitapçık ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.


#tarihi eser
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