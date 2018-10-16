Kayseri'de tarihi eser operasyonu: 5 gözaltı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmada kent merkezindeki bir evde tarihi eser alışverişi olacağı bilgisine ulaştı.

Ekipler konuyla ilgili 5 kişiyi takibe alarak eve operasyon düzenledi. Suçüstü yakalanan M.Ç, , M.A, R.A. ve E.Ö. gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada Orta Çağ sikkeleri ile Bizans ve Helenistik dönemlere ait tarihi eserler ele geçirildi.