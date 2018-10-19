Kayseri'de tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Develi ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaştı.
Ekipler, Gümüşören Mahallesi'nde şüphelilerin içerisinde bulunduğu otomobili durdurdu.
Araçtaki aramada 3 heykelcik, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 35 sikke ve 9 süs eşyası ele geçirildi.
Otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.
Öte yandan, merkez Kocasinan ilçesi Çavuşağa Mahallesi'nde tarihi eserlerin yoğun bulunduğu sit alanında izinsiz inşaat çalışması başlatan bir kişi hakkında da işlem yapıldı.