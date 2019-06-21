Kayseri'de tarihi eser kaçakçısı şüpheli suçüstü yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Batı Roma ve Helenistik dönemlere ait tarihi eserleri satmak istediği iddia edilen zanlı suçüstü yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kültür ve Tabiat...