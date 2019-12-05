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Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine...
Genel 05.12.2019, 17:24
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Kayseri-Sivas kara yolu uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.
Yapılan aramada, aracın bagaj bölümüne saklanmış Roma, Bizans ve Helenistik dönemlerine ait olduğu belirlenen 6 heykel, sikke, haç ve tas bulundu.
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