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Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine...

Genel 05.12.2019, 17:24
Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Kayseri-Sivas kara yolu uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

Yapılan aramada, aracın bagaj bölümüne saklanmış Roma, Bizans ve Helenistik dönemlerine ait olduğu belirlenen 6 heykel, sikke, haç ve tas bulundu.

Olayla ilgili S.N. ve İ.S. gözaltına alındı.



#gözaltı #kaçakçılık #tarihi eser
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