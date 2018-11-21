Kayseri'de Suriyeli çocuğun foseptiğe düşmesi

- Kaçan topunu almaya çalışırken foseptiğe düşen 7 yaşındaki Suriyeli çocuk yaşam mücadelesini kaybetti

Kayseri'de Suriyeli çocuğun foseptiğe düşmesi
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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde, kaçan topunu almak isterken foseptiğe düşen çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Mimarsinan Mahallesi Aras Sokağı'nda arkadaşlarıyla oynadığı sırada kaçan topu almak için kömürlüğe inerken foseptiğe düşerek yaralanan Suriye uyruklu Ömer Naimi (7), kaldırıldığı hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Naimi, 17 Kasım Cumartesi günü, kömürlük kapısının yanında bulunan ve üstü açık olduğu öğrenilen foseptiğe düşmüştü. Çukurdaki su boşaltarak çıkarılan Naimi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.

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