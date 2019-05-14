Kayseri'de su ücretlerine zam yok

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, daha önce enflasyon oranında her ay düzenlenen ve kasım 2018'den bu yana artırılmayan su ücretlerine önümüzdeki dönemde de zam yapılmaması ve konutlarla arasında çok fark olan iş yerlerinin su ücretlerinde de yüzde 25 indirim yapma kararı aldıklarını belirtti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı’nın ardından ücret tarifelerinin de karara bağlanacağı KASKİ'nin genel kurulu gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, başkanlık ettiği genel kurulda yaptığı konuşmada, konutların içme suyu ücretlerine zam yapmama, iş yerlerinin ücretlerinde ise yüzde 25 indirimi yönünde karar aldıklarını ifade ederek, bu kararla ilgili teklifi genel kurul üyelerinin onayına sundu.

Oybirliği ile kabul edilen karara göre, kasım 2018’deki genel kuruldan bu yana TEFE ve TÜFE’nin sabitlenmesi nedeniyle artırılmayan su ücretlerinin önümüzdeki dönemde de artırılmamasına karar verildi.

Meskenlerde su ücretlerine zam yapılmazken iş yerlerinde de indirime gidildi. Meskenlerde ton fiyatı 3,94 lira iken iş yerlerinde 7,88 lira olan su ücreti, iş yerlerinde yüzde 25 indirime gidilerek 5,91 liraya çekildi.

KASKİ Genel Kurulu’nda ayrıca 11 ilçe ile ilgili yönetmelik de hazırlanarak, imar barışından faydalanılan ve yeni yapılan evlere su bağlantısı sırasında alınan bağlantı ücretlerinde de indirim yapılmasına karar verildi.