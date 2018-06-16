Kayseri'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Rafer Cingöz, Kayabaşı Mahallesi'ndeki bayramlaşmada kuzeni Cüneyt Cingöz ile mahalle muhtarlığı seçimleri yüzünden tartışmaya başladı.

Diğer aile bireylerinin de dahil olduğu tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rafer Cingöz tüfekle Cüneyt Cingöz ile oğullarına ateş etti.

Cüneyt Cingöz, olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 3 kişi Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.