Kayseri'de

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde parçalanmış cesedi bulunan kişiyi öldürdüğü iddia edilen eski sevilisi ile erkek arkadaşı hakim karşısına çıkarıldı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Yusuf Kara ve Gonca Bozoğlu ile maktul Bülent Öztürk'ün annesi, babası ve kardeşleri ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Sanık iki çocuk annesi Bozoğlu, savunmasında, maktul Öztürk ile eşiyle boşanma aşamasındayken tanıştığını, oğlunun engelli olduğunu söyledi.

Güzel başlayan ilişkisinde zamanla Öztürk'ten şiddet gördüğünü öne süren Bozoğlu, bu kişinin, çocuklara da şiddet uyguladığını iddia etti.

Bir süre sonra sanık Kara'nın yanında çalışmaya başladığını ve maruz kaldıklarını ona anlattığını belirten Bozoğlu, kısa süreli ilişki yaşadıklarını söyledi.

Olay gecesi, kaldığı eve gelen Kara'nın yatak odasında gizlendiğini, daha sonra aynı eve gelen Öztürk'ü bıçakladığını, kendisinin de demirle Öztürk'e vurduğunu anlatan Bozoğlu, cesedi battaniye sararak evin çatısına taşıdıklarını söyledi.

Bozoğlu, "Ertesi akşam Yusuf Kara ve eşi Kübra Kara evime geldi. Çatıdaki cesedi, Yusuf'un arabasına taşıdık. Yusuf ve eşi araçla evimden ayrıldı. Sonrasında ne olduğunu bilmiyorum." dedi.

Yusuf Kara da olay gecesi Bozoğlu'nun yatak odasına gizlendiğini ifade ederek, şunları anlattı:

"Bülent'in, Gonca'nın evine geleceğini öğrendim ve elimde bıçakla yatak odasına saklandım. Kapı açılınca ben bıçakla Gonca da demirle Bülent'e vurdu. 17 bıçak darbesi vurup vurmadığımı hatırlamıyorum. Çarşafa sarıp çatı katına kaldırdık. Bir gün sonra araç kiralayıp eşim ile birlikte geldim. Cesedi araca alarak evime götürdüm. 2-3 gün evimde tuttuğum cesedi ne yapacağımı bilmiyordum. Olayın şokundaydım. Motorlu testere ile parçaladım. Araca koydum ne yapacağımı ya da nereye götüreceğimi bilmiyordum. Yolda yakalandım. Pişmanım."

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile dinlenen tanık Kübra Kara da olay günü eşinin kendisine, "Gonca'nın sevgilisini öldürdüm." dediğini, eşiyle Gonca'nın evine gittiklerini, cesedi araca taşıdıklarını ve evlerine götürdüklerini anlattı.

Kara, birkaç gün sonra eşinin yan odada bulunan cesedi, elektrikli testere ile parçaladığını, kendisinin bu anları görmediğini söyledi.

Maktul yakınları sanıklardan şikayetçi olduklarını, davaya müdahil olmak istediklerini belirttiler.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların "tasarlayarak öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 22 Şubat 2018'e erteledi.

- Olay

Develi ilçesinde 5 gündür kayıp olan Bülent Öztürk'ün ailesi, 21 Mayıs'ta oğullarından haber alamadıklarını belirterek polise başvurmuş, aramalara rağmen sonuç alınamayınca İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip kurulmuştu.

Öztürk'ün, bir kadınla ilişkisi olduğu yönünde verilen bilgiyi değerlendirerek Gonca Bozoğlu'na ulaşan ekipler, bu kadının evinde yaptıkları incelemede Öztürk'ün kan izine rastlamış, Yusuf Kara, parçalanan cesedi götürürken yakalanmıştı.

Gözaltına alınan Bozoğlu ve Kara tutuklanmıştı.