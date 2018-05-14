Kayseri'de seçim güvenliği çalışmaları

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, vatandaşın seçimde hür iradesini güven içinde sandığa yansıtması için gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

Kamçı, seçim güvenliği çalışmaları kapsamında basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin huzur içerisinde yapılması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrası yapılması gerekenlerle ilgili gerekli hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Kamçı, "Vatandaşımızın güven içerisinde hür iradesini sandığa yansıtması için gereken her türlü tedbir alındı." dedi.

Kayseri'de daha önceki seçimlerde ciddi bir olay yaşanmadığını dile getiren Kamçı, şunları söyledi:

"İlde 954 bin 8 kayıtlı seçmen 2 bin 744 sandıkta oy kullanacak. Seçimlerin huzur içinde gerçekleşmesi için kamu kurumlarıyla ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Siyasi parti temsilcileriyle toplantı yaptık. kanunlar çerçevesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için parti temsilcilerine gerekli uyarıları yaptık. Seçim günü 4 bin güvenlik görevlimiz görev yapacak. Vatandaşımızın kafasında herhangi bir tereddüt oluşmadan seçimin gerçekleştirilmesi için gerekli tüm önlemleri alıyoruz."

Kamçı, seçimlerde Türk vatandaşı olmayan Suriyelilerin de oy kullanacağı şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını da belirterek, Kayseri'de 75 bin civarında Suriyeli sığınmacı bulunduğunu, bugüne dek 279 Suriyelinin Türk vatandaşlığı aldığını, onların haricinde Suriyelilerin oy kullanmasının söz konusu olmadığını kaydetti.