KAYSERİ (AA) - Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Kayseri'de seçim çalışmaları devam ediyor.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, eski Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayardar, AK Parti milletvekili adayı Ali Ekşi, AK Parti İl Başkanvekili Fatih Hasyüncü namaz sonrası Eski Sanayi esnafını ziyaret etti.

Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Bugün burada eski sanayi esnafımızı ziyaret edip sohbet ettik. Tek tek konuşmaya çalıştık. Ali Ekşi kardeşimi tanımayanlar için onu tanıttık. Biz parti olarak gençlere önem veren bir partiyiz. Ali kardeşimizde gençlik kollarında uzun yıllar partimize hizmet etmiş 15 Temmuz Gazilerimizden. Çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız."