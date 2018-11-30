KAYSERİ (AA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye'nin endüstri 4.0'ı yakalamasının çok iyi yetişmiş genç beyinlerle mümkün olacağını bildirdi.

Büyüksimitci, Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) tarafından düzenlenen "Sanayide Dijital Devrim, Endüstri 4.0" konulu panelde yaptığı konuşmada, dünyada bir değişim yaşandığını ve Türkiye'nin de bu değişime uyması gerektiğini belirtti.

Bu ortamda insanların tercihlerinin de değişmekte olduğunu ifade eden Büyüksimitci, "Yüksek adetli üretimlerden, seri üretimlerden daha butik üretimlere geçiş var. Çünkü insanlar artık daha seçiciler. Araç üretimine baktığımızda bizim dört veya beş ana rengimiz olurdu. Ana renk beyaz, kırmızı, mavi, lacivert veya gri olurdu. Şimdi ise leylak pembesi veya menekşe moru gibi çok farklı renkler ve iç döşemeler, aksesuarlar, inanılmaz bir varyasyon var." dedi.

Kayseri'den de örnekler veren Büyüksimitci, eskiden Kayseri'de kanepe üretiminin tek tip yapıldığını ve minimum 15 bin adet üretildiğini, şimdi ise bu rakamın 500-600'e düştüğünü söyledi.

Müşterilerin artık hep aynı şeyleri almak istemediğini dile getiren Büyüksimitci, değişik renkler, farklı modeller talep edildiğini kaydetti.

- Gençler kendini güncellemeli

Sanayi devrimi Endüstri 4.0 ile değişimin bundan sonra çok hızlı olacağını aktaran Büyüksimitci, şöyle devam etti:

"Bu değişimle birlikte çok farklı meslekler ortaya çıkacak. Ülke olarak bizim de çok hızlı hareket etmemiz, başta eğitim olmak üzere bu değişimi yakalamamız gerekiyor. Ülke olarak endüstri 4.0'ı çok iyi yetişmiş genç beyinlerle yakalayabiliriz. Bazen genç arkadaşlarımız çok çabuk vazgeçiyorlar. Bir konuda başarısız olunca bıkkınlık göstermeyin, hemen vazgeçmeyin. Başarısızlık illaki olacak, bu iş hayatında da böyle ama birden çok deneme yapmanız, ısrarcı olmanız lazım. Önemli bilim adamlarının hayatlarına baktığınızda da bunu görebilirsiniz. Kendinize güvenin, inanın ve ısrarcı olun. Çünkü o bilgi sizlerde var. Bunun yanı sıra araştırmacı olun. Belki ileride buralardan aldığınız bilgiler demode olacak. Kendinizi devamlı güncelleyin, meraklı olun, sorgulayıcı olun. İmkanı olan arkadaşlarımız mutlaka yüksek lisans ve doktoralarını yapsınlar. Günümüzde sanayinin böyle gençlere çok ihtiyacı var."