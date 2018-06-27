Kayseri'de şampiyon yüzücüler ödüllendirildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'deki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi girdikleri yarışmalarda Türkiye'yi yurt dışında temsil etme hakkı kazanan Kayseri'deki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcuları ödüllendirdi.

İzmir'de düzenlenen Açık Su Milli Takım seçmelerinde dereceye girerek Türkiye'yi 12-15 Temmuz tarihlerinde Malta'da ve 28-30 Temmuz tarihlerinde Yunanistan'da düzenlenecek Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonasına katılma hakkı kazanan 11 yüzücüyü Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici makamında kabul etti.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulanan Eskici, Kayseri THOM'da çalışmalarını sürdüren yüzücülerin üstün gayretler göstererek girdikleri yarışmalarda önemli dereceler elde ettiğini belirterek sporcu ve antrenörlerini tebrik etti.

Bu merkezlere alınan küçük yaştaki sporcuların planlı şekilde şampiyona ve olimpiyatlara hazırlandığını ifade eden Eskici, "Bu başarılar tesadüf başarılar değildir. Bu merkezden şu anda 11 sporcumuz milli takımlara gitti. Kendilerini tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum . Baş antrenörümüz Corrado Rosso'nun gayretli bir çalışması var. Bu çalışmalar ile sporcularımız 4 yıl önce bize geldiklerinde günde 1 kilometre yüzerken, 4 yıl sonunda 12 kilometre yüzme düzeyine geldi." dedi.

Konuşmaların ardından Eskici, sporculara ödüllerini vererek tatlı ikram etti.