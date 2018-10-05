Kayseri'de sağlık çalışmaları devam ediyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de "Mobil sağlık evi uygulaması" Develi, Yahyalı, Yeşilhisar ve İncesu ilçelerinde devam ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Mobil sağlık evi uygulaması" vatandaşlardan tam not aldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün koordinasyonunda başlayan mobil sağlık evi uygulamasında, ilçelerdeki Toplum Sağlığı Merkezinde görevli doktor, diyetisyen, ebe ve çevre sağlığı teknisyeninden oluşan mobil sağlık ekibi köylere giderek sağlık hizmeti ulaştırmaya devam ediyor.

Uygulama ile varsa bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıkların erken teşhisi ve tedavisi, özellikle rahim kanserinin erken teşhisi, o gün için ilçe merkezine gelemeyecek hastaların muayeneleri yapılıyor.



