Kayseri'de sağlık çalışanlarına saldırı protesto edildi

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi doktorları, son günlerde sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarını protesto etti.

Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per ile ERÜ Çocuk Hastanesi Acil Servisi'nde görev yapan doktorlar Merve Bingili, Adem Topcu ve Burcu Daldaban, 13 Ekim Cumartesi günü bir hasta yakını tarafından sözlü şiddete uğramaları üzerine hastanede basın açıklaması yaptı.

Per, hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelen şiddetin istenmeyen boyutlara ulaştığını söyledi.

Hekimlerin çalıştıkları sağlık kurumlarında ölümlere varabilen saldırılara hedef olmalarının kabul edilemeyeceğini vurgulayan Per, "Hiçbir uçağın yolcusu kendilerini sağlıklı ve emin bir şekilde hedefledikleri noktaya götürecek olan pilota saldırmaz. Saldırdığında kendisiyle birlikte tüm uçağı hedef aldığını herkes bilir. Sağlık hizmetinde de hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelen saldırılar aslında kendi yaşamımızı ve sağlığımızı tehlikeye atmaktan başka işe yaramaz. Sağlıkta şiddetin son bulmasını ve bu konudaki yasanın acilen çıkarılmasını talep ediyoruz." dedi.

ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu da sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarında daha caydırıcı cezalar olması gerektiğini ifade etti.

Şiddet olaylarının camiayı derinden yaraladığını aktaran Poyrazoğlu, şunları kaydetti:

"Acilen şiddet yasası çıkarılarak haklarımızın korunmasını, görevimizi tedirgin olmadan huzurla yapabilmek için halkımızla birlikte şiddetin her yerde son bulmasını temenni ediyoruz. Hastanemizde yaşanan son bir ayda 3 saldırı oldu. Artarak devam eden şiddet olayları, bizleri derinden yaralamakta ve büyük bir aşkla şevkle başladığımız mesleğimizden bizi soğutmaktadır. Biz Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi akademik, idari personel ve öğrencileri olarak yaşanan bu son olay dahil yaşanmış tüm sağlıkta şiddet olaylarını kınıyor, lanetliyoruz. Saygıdeğer milletimiz hekimlerimize, sağlık çalışanlarına sahip çıksın. Şifaya vesile olan ellere dokunmayın." diye konuştu.

Ellerinde, sağlıkta şiddete karşı sloganların yazılı olduğu dövizlerle basın açıklamasına katılan doktorlar, saldırıya uğrayan doktorlar Merve Bingili, Adem Topcu ve Burcu Daldaban'a çiçek verdi.

