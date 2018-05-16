Kayseri'de "Ramazan Sokağı" etkinlikleri

KAYSERİ (AA) - Ramazan etkinlikleri kapsamında Makedon müzisyen Mesut Kurtis Kayserililerle buluştu.Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin Kurşunlu Otoparkı ve Mimarsinan Parkı’nda kurduğu...