KAYSERİ (AA) - Ramazan etkinlikleri kapsamında Makedon müzisyen Mesut Kurtis Kayserililerle buluştu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin Kurşunlu Otoparkı ve Mimarsinan Parkı’nda kurduğu Ramazan Sokağı’nda düzenlenen etkinliklere vatandaşlar ilgi gösteriyor.
Etkinlik kapsamında sahne alan müzisyen Kurtis, farklı ülkelerden ve dillerden eserler seslendirdi.
Kayseri'de olmaktan mutluluk duyduğunu kaydeden Kurtis, "Türkiye’ye gelince kendimizi yabancı hissetmiyoruz." ifadesini kullandı.
Program, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan'ın Kurtis’e çiçek vermesinin ardından sona erdi.