Kayseri'de

KAYSERİ (AA) - Ramazan etkinlikleri kapsamında sanatçı Ali Osman Alaca Kayserililerle buluştu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin Kurşunlu Otoparkı ve Mimarsinan Parkı’nda kurduğu Ramazan Sokağı’nda düzenlenen etkinliklere vatandaşlar ilgi gösteriyor.
Etkinlik kapsamında sahne alan Alaca, çeşitli ilahileri seslendirdi.
Öte yandan programa katılan MHP İl Başkanı Serkan Tok, AK Parti İl Başkanı Fatih Hasyüncü ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, vatandaşlarla sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Programda konuşan Çelik, her akşam birbirinden güzel etkinliklerin yapıldığını belirterek, Kayserilileri Ramazan Sokağı'na davet etti.
Program, Hasyüncü ve Tok'un Alaca'ya çiçek vermesinin ardından sona erdi.