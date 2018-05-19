KAYSERİ (AA) - Kayseri'de ramazan etkinlikleri kapsamında, Prof. Dr. Mehmet Çelik ve gazeteci Turgay Güler Kayserililerle buluştu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ramazan Sokağı'nda düzenlenen etkinlikte gazeteci Turgay Güler ve Prof. Dr. Mehmet Çelik söyleşi programına katıldı.
Güler ve Çelik'in Türkiye ve dünyada yaşananlar hakkında dinleyicilere bilgi verdiği kaydedildi.
Program, AK Parti İl Başkanı Fatih Hasyüncü'nün Güler ve Çelik'e çiçek vermesinin ardından sona erdi.