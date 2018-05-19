Kayseri'de "Ramazan Sokağı" etkinlikleri

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de ramazan etkinlikleri kapsamında, Prof. Dr. Mehmet Çelik ve gazeteci Turgay Güler Kayserililerle buluştu.Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ramazan Sokağı'nda düzenlenen etkinlikte gazeteci...