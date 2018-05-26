Kayseri'de ramazan etkinlikleri

KAYSERİ (AA) - Ramazan etkinlikleri kapsamında şair Dursun Ali Erzincanlı Kayserililerle buluştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre,Büyükşehir Belediyesinin Kurşunlu Otoparkı ve Mimarsinan Parkı'nda kurduğu Ramazan Sokağı'nda düzenlenen etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Etkinlik kapsamında sahne alan Erzincanlı, çeşitli ilahi ve şiirleri seslendirdi.



Öte yandan programa katılan Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve AK Parti İl Başkanı Fatih Hasyüncü vatandaşlarla sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.



Programda konuşan Çelik, Kayseri'nin sanata ve sanatçıya verdiği değeri bir kez daha gösterdiklerini belirtti.

Başkan Çelik, "Hemşehrilerimiz programı başından sonuna kadar izledi. Ramazan boyunca yaptığımız bu programlar eğlenmek için yapılan programlar değil. Ramazanın manevi ruhunu yaşatalım istedik. Güçlü bir Ramazan kadromuz var. Bu ilgi devam ettikçe böyle programlar yapmaya da devam edeceğiz."

Şair Erzincanlı da belediyenin Ramazan Sokağı etkinliği için İstanbul'u kıskandıracak bir kadro kurduğunu belirterek, "Önümüzdeki senenin programına şimdiden beni yazın. Böyle kıymetli ekibe her Ramazan geliriz." ifadelerini kullandı.

Program Tamer ve Çelik'in Erzincanlı'ya çiçek vermesinin ardından sona erdi.



