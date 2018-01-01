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Kayseri'de polisten yılbaşı denetimleri

- İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı dolayısıyla trafik denetimi yaptı

01 Ocak 2018 Pazartesi 01:15
Kayseri'de polisten yılbaşı denetimleri
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KAYSERİ (AA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı dolayısıyla trafik denetimi yaptı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 50 noktada bin 200 polisin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, evrak ve alkol kontrolü yapıldı.

Alkollü araç kullananlara para cezası uygulayan ekipler, ehliyetlerine el koydu.

Denetim esnasında, polis tarafından para cezası kesilen ve ehliyetine el konulan alkollü bir sürücünün, bağlanan arabasında bulunan alkolleri alıp kontrol noktasından uzaklaşması dikkati çekti.

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