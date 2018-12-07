Kayseri'de polisin kovaladığı çalıntı taksi kaza yaptı: 2 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de çaldıkları taksi ile polisten kaçan biri asker kaçağı 2 kişi, takip sırasında kaza yapınca yaralandı.Cumhuriyet Meydanı Kurşunlu Parkı'nda, polisin şüphe üzerine kimlik sormak istediği Ş.Ö. (22) ve T.Ö....