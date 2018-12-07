Kayseri'de polisin kovaladığı çalıntı taksi kaza yaptı: 2 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de çaldıkları taksi ile polisten kaçan biri asker kaçağı 2 kişi, takip sırasında kaza yapınca yaralandı.Cumhuriyet Meydanı Kurşunlu Parkı'nda, polisin şüphe üzerine kimlik sormak istediği Ş.Ö. (22) ve T.Ö....

Kayseri'de polisin kovaladığı çalıntı taksi kaza yaptı: 2 yaralı
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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de çaldıkları taksi ile polisten kaçan biri asker kaçağı 2 kişi, takip sırasında kaza yapınca yaralandı.

Cumhuriyet Meydanı Kurşunlu Parkı'nda, polisin şüphe üzerine kimlik sormak istediği Ş.Ö. (22) ve T.Ö. (20), park yanındaki durakta, kontak anahtarı üzerinde bulunan 34 T 0185 plakalı taksiyi çalarak kaçtı.

Polis ekiplerinin takip ettiği araç, Osman Kavuncu Bulvarı'nda, otobüs terminali yakınında devrildi. Yaralanan 2 kişi, olay yerine çağrılan ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan ve kaza sırasında aracı kullanan Ş.Ö'nün, asker kaçağı olduğu öğrenildi.

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