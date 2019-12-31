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Kayseri'de pencere ve kapı fabrikasında yangın
Genel 31.12.2019, 20:09
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de plastik pencere ve kapı üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangın fabrikada hasara neden oldu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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