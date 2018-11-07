Kayseri'de özel güvenlik görevlisinin öldürülmesine ilişkin davaya başlandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kardeşini öldürüp aftan yararlanan, daha sonra da 5 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralamaktan girdiği cezaevinden 2017 Şubat ayında tahliye edilen eski hükümlünün, bir villanın özel güvenlik görevlisini av tüfeği ile öldürdüğü iddiasıyla yargılanmasına başlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Hamdi Kayapınar (39), öldürülen Sami Yılmaz'ın eşi Yıldız Yılmaz, annesi Gülüzar Yılmaz, ağabeyi Abdulkerim Yılmaz ile avukatlar hazır bulundu.

Yıldız Yılmaz, duruşma salonuna getirilen sanığa "Yavrularımı öksüz bıraktın." diye bağırdı. Başını eğip titreyen Kayapınar, mahkeme başkanının "Sen mi öldürdün?" sorusu üzerine, "Bilmiyorum, ben öldürmedim." dedi. Kayapınar, çömelip tanık kürsüsüne doğru eğilerek "gelmeyin" diye bağırdı.

Sanık Kayapınar, maktulün silahının evinde bulunmasına ilişkin soruya "bilmiyorum" yanıtını verdi.

Güvenlik kameraları izletilmek istenen Kayapınar, "vurmayın" diye bağırdı.



Yıldız Yılmaz da "Bir tabanca için değer miydi? Tabancayı almak için öldürmüş. Sanık ile eşim arasında herhangi bir husumet yok, şikayetçiyim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına ve akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumuna sevkine karar vererek, duruşmayı 11 Şubat 2019'a erteledi.

"Sanığın idamını istiyoruz"

Duruşmanın ardından adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Gülüzar Yılmaz, "Dağda terörist bekleyen, evinde bir gün yatmayan oğlumu öldürdü. 7 cinayet işleyen caninin asılmasını istiyorum." dedi.

Yıldız Yılmaz da eşinin, 25 sene Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet ettiğini belirterek, "Benim çocuklarım öksüz kaldı. Çocuğum, babasının tişörtü ile uyuyor. Af çıkartanlara sesleniyorum, mutlular mı? Benim çocuklarım öksüz kaldı. Evime ateş düştü, idam istiyorum." diye konuştu.

Ağabey Abdulkerim Yılmaz da bu gibi suçluların kendilerini de suça teşvik ettiğini kaydederek, "Buna sempati duyanlar da var. Suçlular çoğalıyor. İdamını istiyorum." ifadesini kullandı.

Tüm Uzmanlar ve Emeklileri Derneği Genel Başkanı Ali Tilkici ise idamın bir an önce gelmesini istediklerini vurguladı. Bu gibi insanların ıslahının mümkün olmadığını belirten Tilkici, "Rahşan affı gibi bir af daha çıkarılmasını istemiyoruz. İnsana yapılmış olan her türlü kötülüğün cezası için insanlardan helallik alınmalıdır." dedi.

- Olay

Hamdi Kayapınar, 2 Ağustos gecesi, Erenköy Mahallesi Şehit Komandolar Caddesi'nde bulunan bir villanın güvenlik görevlisi emekli uzman çavuş Sami Yılmaz'ı gasp amacıyla av tüfeğiyle öldürmüştü.

Cinayet büro dedektifleri, failin, kamuoyunda "seri katil" olarak bilinen, kardeşini boğarak öldürmekten yattığı cezaevinden afla çıkan, daha sonraki yıllarda 5 kişinin öldürülmesi, 2 kişinin yaralanması olaylarını gerçekleştirmesinin ardından yakalanan ve 16 yıl hapis yattıktan sonra 2017 Şubat ayında tahliye edilen Hamdi Kayapınar olduğunu belirlemişti.

Ekipler, 7 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda Kayapınar'ı gözaltına almıştı.

Evinde yapılan aramada, suçta kullanılan av tüfeği, öldürülen Sami Yılmaz'a ait ruhsatlı tabanca, maske, eldiven, bisiklet ve 83 av tüfeği fişeği ele geçirilen Kayapınar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.