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Kayseri'de oto hırsızlığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de otomobil çaldıkları ve park halindeki araçlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte, otomobil ve park halindeki araçlardan...
Genel 09.12.2019, 15:21
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de otomobil çaldıkları ve park halindeki araçlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı.
Hırsızlık olayının meydana geldiği bölgelerde araştırma yapan ekipler, olayla ilgili F.D (20) M.S (19) ve O.T'yi (17) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemelerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi. Çalınan malzemeler sahiplerine teslime edildi.
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