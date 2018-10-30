Kayseri'de okulların çevresinde denetim

KAYSERİ (AA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, 650 okulun çevresinde yaptıkları denetimlerde uyuşturucu ve tütün gibi maddelerin satışını engelleyerek, suçlulara adeta göz açtırmıyor.



Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kentte denetime alınan 650 okul, risk durumlarına göre 5 bölgeye ayrıldı.

Birinci ve ikinci risk grubuna giren okullarda sabit 14, üçüncü, dördüncü ve beşinci gruptaki okullarda ise 43'ü motorize olmak üzere 362 görevli, güvenliği sağlıyor. Bunların yanında, okullarda 136 özel güvenlik görevlisi de çalışmalara katkı sağlıyor.

Geçen yılın eylül ayından itibaren bugüne kadar gerçekleştirilen denetimlerde, çocukların suça yönelmesi engellenirken 218 kilogram kaçak tütün, bin 468 paket kaçak sigara, 44 bin 740 makaron, 29 parça uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca 2 tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 1 havalı tabanca elde edildi, çeşitli suçlardan aranan 19 kişi gözaltına alındı.

Ekipler sadece okul etrafındaki güvenliği sağlamakla kalmayıp internet kafeler ve bahis oynatılan yerleri de kontrol edip, ders saatinde bu mekanlarda olan öğrencileri okul yöneticilerine teslim ediyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdür Vekili Özcan Erdoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü olarak her yıl okullarımız ve çevrelerindeki güvenlik önlemlerimizi artırarak devam ettiriyoruz. Okul ve çevrelerinin daha güvenli hale getirilmesine ilişkin İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliği çerçevesinde imzalanan protokolle almış olduğumuz tedbirleri daha verimli bir şekilde uygulamaya çalışıyoruz."

- " İşlenen suçların yüzde 67,6 azaldığını görüyoruz"

Okul ve çevrelerinde yapılan çalışmaların çok başarılı geçtiğini belirten Erdoğdu, şöyle devam etti:



"Biz bu çalışmalarımızı yaklaşık 1,5 yıl önce başlatmıştık. Bu kapsamda 27 okulu kapsayan bir okul profili çalışması yapmıştık. Emniyet Genel Müdürlüğümüzden gelen ve 81 ilde aynı anda uygulanan okul çevresinde aldığımız 9 uygulamayı tüm okullarda gerçekleştirdik. Bunun dışında 23'ünde, mahkeme kararı alarak daha dar bölge çalışmalarıyla uygulama gerçekleştirdik. Bir de parklara yönelik çalışma yaptık. İlimizde geçen yıl toplamda okul ve çevrelerinde 32 uygulama gerçekleştirdik. Geçen yıl ve bu yıl 22 okulumuzda meydana gelen olayları kıyasladığımızda almış olduğumuz bu sabit kolluk görevlisi çalışmasıyla işlenen suçların yüzde 67,6 azaldığını görüyoruz. Kayseri Emniyet Müdürlüğü olarak okullarla ilgili tedbirlerimiz 4 ana başlık halinde devam ediyor. Velilerimiz çocuklarıyla ilgili olarak kendilerini rahat hissedebilirler. Biz çocuklarımızın güvenliği için tüm personelimiz ve ekiplerimizle okul çevrelerinde aldığımız tedbirleri artırarak devam ettireceğiz."

Kayseri Lisesi Müdür Yardımcısı Ömer Avni İşleyici de okul çevresinde polis memurlarının görev yaptığını ve riskleri okul yönetimiyle değerlendirdiklerini belirterek, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

