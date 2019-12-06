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Kayseri'de öğrencilerden KYK borcu eylemi
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının kaldırılmasını talep eden öğrenciler, eylem yaptı. Cumhuriyet Meydanı PTT şubesi önünde toplanan öğrenciler, KYK borçlarının kaldırılmasını ve yoksulluk sınırında...
Genel 06.12.2019, 15:25
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının kaldırılmasını talep eden öğrenciler, eylem yaptı.
Eyleme katılanlar, "Eğitim hakkımız, burs ihtiyacımız", "Kredi değil burs istiyoruz" yazılı pankart taşıdı.
Öğrenciler, taleplerini içeren dilekçelerini ilgili kurumlara ulaştırılmak üzere PTT'ye teslim etti.
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