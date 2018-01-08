Kayseri'de mobilya atölyesinde yangın

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Merkez Kocasinan ilçesi Eski Sanayi Bölgesi 7. Sokak'taki mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Söndürme çalışmalarına fabrika sahipleri ile işçiler de katıldı.

Alevlerin çevredeki iş yerlerine sıçramaması için önlem alındı.

Ekipler tarafından söndürülen yangın nedeniyle atölye kullanılamaz hale geldi.