KAYSERİ (AA) - Kayseri'de "Milli İlaç ve Aşı Çalıştayı" düzenlenecek.

Erciyes Teknopark'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Teknopark tarafından Türkiye'nin kalkınma planları arasında yer alan milli ilaç ve aşının geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek etkinlik, çok sayıda sektör temsilcisini bir araya getirecek.

Kentteki bir otelde 22 Kasım'da yapılacak çalıştayda, aşı ve ilaç projelerinin üniversite-sanayi işbirliği ile hayata geçirilmesine yönelik konular ele alınacak.

Çalıştayda, ülke ihtiyaçlarının belirlenerek buna göre yol haritası çizilmesi amaçlanıyor. Etkinlik kapsamında, iki ayrı salonda sektör temsilcileri ve akademisyenlerin katıldığı aşı ve ilaç panelleri düzenlenecek.